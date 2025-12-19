Fontana di Trevi a pagamento dal primo febbraio 2026 ora è ufficiale | costo del biglietto e orari

Gualtieri conferma: la Fontana di Trevi sarà a pagamento dal primo febbraio 2026 dalle ore 9 alle 22 con un biglietto di 2 euro. Ecco chi paga e chi no. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

fontana trevi pagamento primoFontana di Trevi a pagamento dal primo febbraio, ora è ufficiale: costo del biglietto e orari - Il sindaco Gualtieri conferma: la Fontana di Trevi diventerà a pagamento dal primo febbraio 2026 per i turisti dalle 9 alle 22 con un biglietto di 2 euro ... fanpage.it

fontana trevi pagamento primoRoma, Fontana di Trevi a pagamento per i turisti: dal primo febbraio biglietto di 2 euro per visitarla - L’accesso alla piazza continuerà a essere gratuito per gli abitanti di Roma e provincia. quotidiano.net

fontana trevi pagamento primoSindaco di Roma Gualtieri: "Dal primo febbraio a Fontana di Trevi ticket di 2 euro per i turisti" - "Totalmente gratuiti tutti i musei e siti monumentali di Roma Capitale per i residenti di Roma e della città metropolitana dal primo febbraio", ha precisato il sindaco ... rainews.it

