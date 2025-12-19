Fontana di Trevi a pagamento dal 2026 | quanto costa e chi non paga
Dal 1 febbraio 2026 cambia la visita alla Fontana di Trevi: per scendere nel cosiddetto “catino”, l’area più vicina all’acqua, i non residenti pagheranno un ticket da 2 euro. La piazza resta libera e la fontana si potrà vedere comunque senza spendere nulla. Il Campidoglio punta a gestire i flussi, ridurre sovraffollamento e migliorare decoro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dal Campidoglio arriva la conferma del ticket a Fontana di Trevi per i turisti. "Dal 1° febbraio 2026 - dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - sarà introdotto un biglietto a pagamento per sei siti museali e monumentali, fino a oggi a ingresso gratuito: il cati x.com
