Fondazione Franchi | Artemio dirigente sportivo mondiale Le celebrazioni del 2026

La Fondazione Artemio Franchi ha celebrato il suo tradizionale evento natalizio al Centro Tecnico di Coverciano, tra festeggiamenti e novità. Un’occasione speciale per ricordare il grande dirigente sportivo e rafforzare il legame tra passione, sport e comunità, in vista del 2026. Un momento di convivialità che rinnova l’impegno della fondazione nel promuovere i valori del calcio e dell’eccellenza sportiva a livello mondiale.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.