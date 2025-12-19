Alla Fondazione Carifermo, la gastroenterologia si distingue grazie all’utilizzo di un elettrobisturi di ultima generazione. L’eccellenza di un reparto si costruisce con il talento delle persone, strutture all’avanguardia, una vasta casistica e un’attenzione costante alla qualità delle cure. Un impegno quotidiano per offrire ai pazienti servizi sempre più sicuri ed efficaci, nel rispetto delle più alte competenze e tecnologie.

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Carifermo. Alla gastroenterologia un elettrobisturi di ultima generazione

Perché un reparto sia un’eccellenza ci vogliono le persone, i posti letto, la strumentazione e la casistica. C’è tutto questo e molto di più al reparto di gastroenterologia e endoscopia digestiva del Murri, punto di riferimento non solo di questo territorio. Per la strumentazione una mano la offre anche la Fondazione Carifermo, di questi giorni un’ulteriore donazione per un elettrobisturi innovativo e tecnologico, che fa il paio con una colonna endoscopica arrivata già qualche mese fa, per un valore complessivo di circa 130 mila euro. "Si potenzia l’alta tecnologia che già abbiamo qui, sottolinea il direttore generale Roberto Grinta, un reparto dove non ci sono solo gli strumenti ma le eccellenti professionalità, per prestazioni sempre più precise e risolutive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

