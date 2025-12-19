© Dilei.it - Flunami, che cosa s’intende e perché è allarme

I numeri sono da record, ne sono convinti gli esperti che di fronte all’ incremento dei casi di contagio di influenza – complice la variante K – parlano di “flunami”, ossia un neologismo che unisce “ flu ” (influenza, in inglese) e “ tsunami ”, a indicare l’ondata che si sta registrando. I sintomi, però, sono spesso molto simili ad altre sindromi respiratorie che si possono sovrapporre o confondere. Ecco come distinguerle e come trattarle. È arrivato lo “flunami”. “Come ogni anno il periodo compreso tra dicembre e febbraio rappresenta la fase di massima circolazione virale”, ha spiegato l’Amcli Ets, l’Associazione microbiologi clinici italiani. 🔗 Leggi su Dilei.it

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

