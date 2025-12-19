Flotta fantasma nel mirino | l' Ucraina alza il livello dello scontro con l' attacco senza precedenti | GUARDA

L'Ucraina intensifica la sua strategia di risposta, colpendo per la prima volta una petroliera russa nelle acque neutrali del Mediterraneo. Un attacco senza precedenti che segna un nuovo livello nello scontro tra le due nazioni, evidenziando l'escalation del conflitto e le sue implicazioni geopolitiche.

Flotta fantasma nel mirino: l'Ucraina alza il livello dello scontro con l'attacco senza precedenti

L'Ucraina ha colpito per la prima volta "nelle acque neutrali" del Mediterraneo una petroliera russa della "flotta fantasma". Lo ha riferito una fonte del Servizio di Sicurezza ucraino (Sbu) secondo cui la nave Qendil è stata colpita da droni volanti. "La Russia stava usando questa petroliera per eludere le sanzioni" e finanziare "la sua guerra contro l'Ucraina", ha detto la fonte. La Qendil, che batte bandiera dell'Oman, è stata colpita mentre era in navigazione tra Creta e le coste libiche. Secondo la fonte del Sbu si è trattato di una "operazione speciale senza precedenti", la prima azione militare di Kiev nel Mediterraneo, condotta a circa 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it

