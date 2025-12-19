Flashmob di Udu per chiedere mense gratuite per gli idonei non beneficiari di borse di studio

L'Unione degli Universitari di Padova ha organizzato un flashmob alla mensa Piovego per sensibilizzare sull'accesso alle mense gratuite. Un gesto simbolico per richiamare l'attenzione di Esu e istituzioni su un tema cruciale: il diritto a un pasto dignitoso per gli studenti e le studentesse che, pur avendo i requisiti, non beneficiano delle agevolazioni. Un messaggio forte per promuovere equità e inclusione nel mondo universitario.

© Padovaoggi.it - Flashmob di Udu per chiedere mense gratuite per gli idonei non beneficiari di borse di studio L'Udu - Unione degli Universitari di Padova ha realizzato un flashmob all'interno della mensa Piovego per portare all'attenzione dell'Esu e delle istituzioni un tema sempre più urgente: il diritto a mangiare per gli studenti e le studentesse che, pur avendo i requisiti economici, non ricevono.

