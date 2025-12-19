Flash mob natalizio per i bambini del Meyer VIDEO

© Firenzetoday.it - Flash mob natalizio per i bambini del Meyer \ VIDEO Alcuni operatori sanitari hanno deciso di regalare un momento di leggerezza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, trasformando un pomeriggio qualunque in una piccola festa. Il personale del Meyer si è riunito in un flash mob natalizio, ballando tutti insieme con entusiasmo, seguendo una.

Firenze: flash Mob di Natale al Meyer, medici e infermieri danzano per i bambini - sanitari e dietisti hanno deciso di fare una sorpresa ai bambini ospiti e alle loro famiglie. deejay.it

Aspettando Natale a Roncofreddo Domenica 21 Dicembre • dalle 15:30 Vin brulè, cioccolata calda, pandori e panettoni per tutti! Babbo Natale porterà un piccolo dono per tutti i bambini E non finisce qui… grande sorpresa: FLASH MOB NATALIZIO! - facebook.com facebook

