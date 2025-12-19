Fiumicino Tributi verso il nuovo statuto

Fiumicino, 19 dicembre 2025 – Si è riunita oggi, nell’aula consiliare, la III Commissione “Bilancio, patrimonio comunale, tributi, programmazione economica e finanziaria, informatizzazione e innovazione tecnologica, aziende partecipate del Comune di Fiumicino”. Oggetto dell’incontro, la nuova formulazione statutaria della Fiumicino Tributi S.p.A. che verrà proposta con una deliberazione di Consiglio comunale e che andrà a incidere sulla gestione dei servizi, delle attività e delle funzioni della società. “Ringrazio l’Amministratore Delegato della Fiumicino Tributi, Andrea Mazzillo, che ha illustrato ai consiglieri presenti in Commissione i passi importanti compiuti dalla Fiumicino Tributi nell’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali e di tutte le entrate comunali di natura patrimoniale – sottolinea il Presidente della Commissione, Alessandro De Vincentis – Miglioramenti tangibili, testimoniati dai numeri, dalla diminuzione delle percentuali di evasione e dall’aumento degli incassi per il Comune. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

