Fiumicino rubano pesce di lusso per 30mila euro | arrestati

Nel cuore di Fiumicino, un maxi furto di pesce di lusso per 30mila euro ha portato all'arresto di quattro persone. L'operazione, condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma e coordinata dalla Procura di Civitavecchia, ha smascherato un colpo ai danni di una rinomata società di confezionamento pasti per compagnie aeree di livello internazionale.

Fiumicino, 19 dicembre 2025 – Nei giorni scorsi i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, hanno arrestato quattro persone gravemente indiziate, a vario titolo, di essere responsabili di un furto aggravato di derrate alimentari, perpetrato, in concorso, a i danni di una prestigiosa società operante nel settore del confezionamento e del rifornimento dei pasti a bordo degli aeromobili, attiva anche per compagnie aeree di primissimo livello nel panorama mondiale. L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine al fatto che i soggetti coinvolti, alcuni dei quali impiegati presso i magazzini della citata società e altri esterni alla stessa, avrebbero preso parte a operazioni illecite di sottrazione e successivo trasporto di prodotti ittici di pregio e di elevatissimo valore commerciale, pe r un valore complessivo stimato in oltre 30. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

