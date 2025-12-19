Fiumicino Natale al Parco Da Vinci | un successo che continua

Il Natale al Parco Da Vinci di Fiumicino si conferma un evento amatissimo, attirando visitatori di tutte le età e creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Le settimane di festività regalano momenti di gioia e condivisione, rendendo questa tradizione un punto di riferimento per la comunità locale e non solo. Un successo che continua a crescere, portando entusiasmo e allegria tra le luci natalizie e le iniziative speciali.

Fiumicino, 19 dicembre 2025 – Il Natale al Parco Da Vinci sta vivendo settimane di straordinaria partecipazione. Dall'accensione delle grandi luminarie all'area per pattinare, dagli spettacoli itineranti ai laboratori per bambini, gli eventi natalizi hanno registrato un grandissimo successo di pubblico. Eppure la magia non è per niente finita. Anzi, il meglio deve ancora venire con un calendario ricchissimo che entra nel vivo con nuovi appuntamenti pensati per unire divertimento, condivisione e senso di comunità. Una programmazione che riflette la vocazione del Da Vinci ad essere non solo un luogo di shopping, ma un vero collante territoriale, capace di creare occasioni di incontro gratuite, accessibili e inclusive per tutte le età.

