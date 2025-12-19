Fiumicino modifiche Tpl durante le festività natalizie | cosa sapere

Fiumicino, 19 dicembre 2025 – L’assessore ai Trasporti del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, comunica che, in concomitanza con la chiusura degli istituti scolastici, nel periodo compreso dal 22 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 inclusi, il servizio di Trasporto Pubblico Locale sarà rimodulato secondo le modalità già adottate negli anni precedenti. In particolare, il servizio sarà svolto come segue: · Per l’intero periodo: applicazione del servizio del sabato, ad eccezione delle Domeniche e dei giorni festivi, per i quali resterà in vigore il servizio festivo; · 24 dicembre e 31 dicembre: termine anticipato del servizio con ultima corsa in partenza entro le ore 18:30; · 25 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio: servizio garantito dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 fino al termine del servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

