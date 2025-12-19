Fiumicino il Ministero delle Infrastrutture | Nessuna sovrattassa d’imbarco da 12 euro sui voli in partenza

Il Ministero delle Infrastrutture chiarisce che non esiste alcuna sovrattassa di 12 euro sui voli in partenza da Fiumicino. Lo ha affermato il sottosegretario Antonio Iannone, rispondendo a un’interrogazione alla Camera. La notizia rassicura i viaggiatori e mette fine alle voci di un nuovo balzello aeroportuale, confermando la posizione ufficiale di Aeroporti di Roma.

Fiumicino, 19 dicembre 2025 – “ Non esiste alcuna sovrattassa d’imbarco da parte di Aeroporti di Roma sui voli in partenza da Fiumicino “: lo ha spiegato il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Antonio Iannone (FdI), intervenendo in Commissione Trasporti alla Camera in risposta ad un’interrogazione di Roberto Morassut (Pd). L’interrogazione riguardava un asserito contributo da 12 euro applicato ai passeggeri in partenza dallo scalo di Fiumicino per sostenere il futuro progetto di ampliamento dell’aeroporto. Iannone ha replicato spiegando che “ il contributo a cui si fa riferimento non ha natura tributaria né costituisce un prelievo aggiuntivo “, ma è una mera voce tariffaria stabilita secondo normativa oltre dieci anni fa rientrante nei diritti aeroportuali per approdo e partenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Voli low cost, carta d'imbarco Ryanar: cosa cambia dal 12 novembre? Solo digitale o c'è il supplemento da pagare Leggi anche: Segnaletica stradale, 405mila euro dal ministero delle Infrastrutture e trasporti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fiumicino, il Ministero delle Infrastrutture: “Nessuna sovrattassa d’imbarco da 12 euro sui voli in partenza” - Il sottosegretario Iannone smentisce voci di una sovrattassa per finanziare l’ampliamento dell’aeroporto ... ilfaroonline.it

