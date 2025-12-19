Fiume Savio come ambiente naturale da tutelare convenzione con l' Ente gestione parchi
Il Fiume Savio rappresenta un patrimonio naturale di grande valore, meritevole di tutela e valorizzazione. L’Amministrazione comunale di Cesena rafforza il proprio impegno ambientale con una nuova convenzione siglata con l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna, consolidando così il percorso di tutela e tutela di questo prezioso ecosistema.
Prosegue il percorso dell’Amministrazione comunale di Cesena sul fronte della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio con l’approvazione dello schema di convenzione sottoscritto insieme all’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna relativo alla predisposizione del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
