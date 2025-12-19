A Fiuggi si conclude la latitanza del minore coinvolto in episodi di violenza a Campobasso. Dopo settimane di fuga, il giovane protagonista di gravi aggressioni è stato finalmente catturato, ponendo fine a un periodo turbolento e segnato da tensioni. La vicenda torna sotto i riflettori, evidenziando l’importanza di interventi mirati per garantire sicurezza e giustizia.

Fiuggi, fine della fuga per il minore che aggredì un autista a Campobasso

Si è conclusa a Fiuggi la latitanza di un giovane minorenne, protagonista di una serie di gravi episodi di violenza avvenuti nei mesi scorsi a Campobasso. Il ragazzo è stato individuato dagli uomini della Squadra Mobile molisana, che hanno operato in stretta sinergia con i colleghi del.

