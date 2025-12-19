Fissato il primo consiglio regionale dell' era Fico

È ufficialmente convocata la seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale della Campania. Fernando Errico, in qualità di "consigliere anziano", ha firmato la convocazione della prima seduta della XII legislatura del Consiglio regionale della Campania che si terrà lunedì 29 dicembre alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

fissato primo consiglio regionaleConsiglio Regionale della Campania, proclamati gli eletti. Resta il rebus giunta - Fissata già la data del primo consiglio regionale, in quell'occasione potrebbe essere ufficializzato l'esecutivo ... infocilento.it

fissato primo consiglio regionaleConsiglio regionale, lunedì 29 la prima assise con i nuovi eletti - Proclamato il nuovo presidente e poi i nuovi eletti, ora la data cerchiata in rosso sul calendario è lunedì 29 dicembre alle 11. rainews.it

fissato primo consiglio regionaleConsiglio Regionale, ok agli eletti. Si va in Aula dopo Natale: per la presidenza è derby nel Pd - La scorsa settimana c’è stata la proclamazione del presidente della Giunta regionale. ilmattino.it

