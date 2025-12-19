Fissato il primo consiglio regionale dell' era Fico
È ufficialmente convocata la seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale della Campania. Fernando Errico, in qualità di "consigliere anziano", ha firmato la convocazione della prima seduta della XII legislatura del Consiglio regionale della Campania che si terrà lunedì 29 dicembre alle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Campania, convocato il primo Consiglio regionale dell’era Fico: lunedì 29 dicembre la seduta inaugurale
Leggi anche: Mercato Inter, secondo Longari è già fissato il primo colpo dell’estate
Consiglio Regionale, ok agli eletti. Si va in Aula dopo Natale: per la presidenza è derby nel Pd; Il 18 dicembre si riunisce il Consiglio regionale; Sessione di Bilancio 2025, fissato il calendario del Consiglio regionale; Giunta Campania: Enzo Cuomo assessore regionale, c'è il nodo statuto. Per Fico, De Vita capo segreteria.
Consiglio Regionale della Campania, proclamati gli eletti. Resta il rebus giunta - Fissata già la data del primo consiglio regionale, in quell'occasione potrebbe essere ufficializzato l'esecutivo ... infocilento.it
Consiglio regionale, lunedì 29 la prima assise con i nuovi eletti - Proclamato il nuovo presidente e poi i nuovi eletti, ora la data cerchiata in rosso sul calendario è lunedì 29 dicembre alle 11. rainews.it
Consiglio Regionale, ok agli eletti. Si va in Aula dopo Natale: per la presidenza è derby nel Pd - La scorsa settimana c’è stata la proclamazione del presidente della Giunta regionale. ilmattino.it
