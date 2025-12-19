Fisco i numeri smentiscono i Pinocchi della sinistra che piacciono alla Gruber Fazzolari | attacchi ridicoli

Dire che le tasse in Italia sono aumentate è facile come bere un bicchiere d’acqua, ma si rischia di affogare a furia di ripetere bugie nella speranza che qualcuno abbocchi. Affermare verità basate sui numeri è un po’ più complicato e spesso è un esercizio non compatibile con i tempi della tv, specie di alcuni talk: come quelli di Lilli Gruber, che vivono solo di attacchi alla Meloni e di slogan buttati lì, a beneficio della militanza giornalistica, come accaduto ieri sera con un giornalista che ha fatto sorridere la conduttrice affermando con boria che la premier non capisce di economia. Ma l’economia, come il fisco, non è materia per tribuni televisivi, anche quando si odia il nemico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

