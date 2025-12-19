First man ipnotizza un esercito di nottambuli

In un'epoca di crescente interesse per lo spazio, tra investimenti e protagonisti italiani, il cinema torna a celebrare l’universo con film come First Man, catturando l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. Tra storie di esplorazione e sogni cosmici, il piccolo schermo si riempie di repliche e successi che sottolineano il fascino senza tempo delle stelle. Un fenomeno che unisce passione, innovazione e grande intrattenimento.

In un periodo in cui stiamo assistendo a un vero e proprio boom della cosiddetta "Space Economy", con l'Italia sempre più protagonista negli investimenti spaziali così come a livello di personaggi, con personalità del calibro di Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, c'è pure un ritorno di fiamma per i film sullo spazio, basti pensare che pochi giorni fa l'ennesima replica di Interstellar su Italia 1 ha interessato oltre 600mila spettatori o, sempre su Italia 1, The Martian con Matt Damon sopra le 800mila teste oppure Gravity in tarda serata con più di 300mila unità.

