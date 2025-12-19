Firenze resti simbolo di dialogo

Firenze, città d’arte e di storia, si conferma come un simbolo di dialogo e apertura. Sempre pronta ad abbracciare le grandi trasformazioni, continua a essere un crocevia di idee e innovazione. In un momento di cambiamenti profondi, Firenze mantiene il suo ruolo di ponte tra passato e futuro, valorizzando la sua identità e la sua capacità di dialogo con il mondo.

Firenze è sempre stata, è e rimane una città attenta alle grandi trasformazioni, come quella che stiamo vivendo adesso. Vogliamo ringraziare ancora una volta le cittadine e i cittadini per la pazienza insieme agli operai della tramvia, che non si fermeranno nemmeno durante le festività di Natale. Firenze è anche città che non guarda dentro i propri confini: in un momento storico difficile come questo, con il mondo dilaniato dai conflitti, abbiamo aperto le porte a chi che non aveva più casa, dopo essere fuggito da territori dilaniati dalle guerre, come a Gaza e in Ucraina. Non possiamo non rivolgere un pensiero alle persone che non hanno da festeggiare e tendere loro una mano, nel segno dell' accoglienza, della pace e del dialogo.

Firenze capitale mondiale del dialogo tra culture - Da oggi Firenze si apre al mondo come nuova capitale globale del dialogo tra culture, trasformando il suo patrimonio in un motore di pace e cooperazione internazionale. lanazione.it

“Icone di potere e bellezza”: un dialogo inedito tra ritratti imperiali e tesori delle collezioni medicee - Fino al 9 aprile 20226 un viaggio tra ritratti imperiali, gioielli e simboli del potere romano, in un progetto tra Firenze e Brescia ... intoscana.it

L'appello di Muti: la Francia ci ridia le spoglie di Cherubini. Il maestro Riccardo Muti si rivolge alla politica perché trovi una via per far tornare a Firenze i resti del genio toscano. di @CarloMelato con Daniele Spini e @irene_sanesi x.com

