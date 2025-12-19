Fiorentina Vanoli | Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi Da dove ripartire? Arrivati a questo punto bisognerà stravolgere qualcosa
Dopo la sconfitta in Conference League, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, esprime delusione per la risposta dei suoi giocatori e riflette sulle necessità di cambiare rotta. La squadra si trova a un bivio, con l’obiettivo di migliorare e ritrovare fiducia. Le parole di Vanoli aprono un confronto sul futuro e le strategie da adottare per risollevare le sorti dei viola.
Fiorentina, il tecnico dei viola Paolo Vanoli: «Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi. Da dove ripartire? A questo punto.» Al termine della sfida di Conference League contro il Losanna, l’allenatore Paolo Vanoli ha commentato la prestazione della squadra, analizzando le difficoltà incontrate e il percorso europeo ancora da costruire. Dopo la sconfitta nello scontro diretto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Dinamo Kiev: «Serve unità, non ego. Cerco il clic mentale per far ripartire la squadra. Fazzini? Out per questo motivo»
Leggi anche: Vanoli: «Fiorentina, dobbiamo ripartire con umiltà e coraggio. Contro il Genoa sarà una battaglia»
Cosa farà la Fiorentina nel mercato di gennaio? La risposta di Vanoli; Vanoli: Stravolgerò tutto. Contro l'Udinese ci giochiamo tanto; Fiorentina, Vanoli: Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi che giocavano poco. Chi non vuole restare...; Vanoli: “Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi. Mercato? Chi non vuole restare vada via”.
Fiorentina, Vanoli: «Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi. Da dove ripartire? Arrivati a questo punto bisognerà stravolgere qualcosa» - Fiorentina, il tecnico dei viola Paolo Vanoli: «Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi. calcionews24.com
Losanna-Fiorentina, Vanoli: "Mercato? A gennaio guarderemo in faccia chi non lotta" - Paolo Vanoli commenta la sconfitta di Losanna: "Mi aspettavo una risposta diversa da chi di solito gioca meno". sport.sky.it
Fiorentina, Vanoli: "O si lotta o si va via. Proverò a cambiare qualcosa" - Dopo l'ennesima sconfitta patita dalla Fiorentina contro il Losanna, l'ultimo ad intervenire davanti ai microfoni di Sky Sport è Paolo. tuttomercatoweb.com
La Fiorentina perde anche con il Losanna e va ai playoff. Vanoli: "A gennaio via chi non lotta" x.com
VANOLI IN CONFERENZA STAMPA Dal lato positivo da prendere in considerazione, nonostante la sconfitta, alla testa già indirizzata verso la partita di domenica contro l’Udinese. @filippocaroli #vanoli #fiorentina #violanews - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.