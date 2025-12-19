Fiorentina Vanoli | Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi Da dove ripartire? Arrivati a questo punto bisognerà stravolgere qualcosa

Dopo la sconfitta in Conference League, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, esprime delusione per la risposta dei suoi giocatori e riflette sulle necessità di cambiare rotta. La squadra si trova a un bivio, con l’obiettivo di migliorare e ritrovare fiducia. Le parole di Vanoli aprono un confronto sul futuro e le strategie da adottare per risollevare le sorti dei viola.

© Calcionews24.com - Fiorentina, Vanoli: «Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi. Da dove ripartire? Arrivati a questo punto bisognerà stravolgere qualcosa»

Fiorentina, il tecnico dei viola Paolo Vanoli: «Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi. Da dove ripartire? A questo punto.» Al termine della sfida di Conference League contro il Losanna, l’allenatore Paolo Vanoli ha commentato la prestazione della squadra, analizzando le difficoltà incontrate e il percorso europeo ancora da costruire. Dopo la sconfitta nello scontro diretto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

