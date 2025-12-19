Fiorentina Vanoli | Mi aspettavo una risposta diversa dai ragazzi Da dove ripartire? Arrivati a questo punto bisognerà stravolgere qualcosa

Dopo la sconfitta in Conference League, il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, esprime delusione per la risposta dei suoi giocatori e riflette sulle necessità di cambiare rotta. La squadra si trova a un bivio, con l’obiettivo di migliorare e ritrovare fiducia. Le parole di Vanoli aprono un confronto sul futuro e le strategie da adottare per risollevare le sorti dei viola.

