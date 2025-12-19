Per la Fiorentina il match casalingo contro l’Udinese rappresenta in qualche modo l’ultima spiaggia per rialzare la testa e ripartire. La Viola è ultima in classifica con soli 6 punti senza ancora aver vinto nemmeno una partita in campionato e l’ultimo ko contro il Verona ha gettato l’ambiente nel più totale sconforto. Ora lo spettro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Udinese (domenica 21 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Roma-Udinese (domenica 09 novembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Roma-Udinese (domenica 09 novembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Aperta la prevendita per la trasferta di Firenze; Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Fiorentina-Udinese: probabili formazioni e statistiche; La presentazione della 16^ giornata di Serie A.

Probabili formazioni Fiorentina-Udinese: sfida Kean-Zaniolo. Le sensazioni su Ekkelenkamp e Gudmundsson - Nella giornata di domenica 21 dicembre, andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di ... fantamaster.it