Fiorentina specchiati nei tuoi errori | ennesimo ko di una stagione stregata

La Fiorentina si trova ancora una volta a fare i conti con una stagione complicata. Nell’ultima sfida della Conference League, i viola escono sconfitti di misura, lasciando emergere i dubbi e le difficoltà di un percorso travagliato. È il momento di riflettere sugli errori e di guardare avanti, con la speranza di ritrovare la strada del successo e della continuità.

LOSANNA – Cala la nebbia e cala il buio sul gioco della Fiorentina. Nell’ultima gara della fase a gironi di Conference League, i viola escono sconfitti per 1-0 dallo stadio della Tuilière. Decide un gol di Sigua a inizio ripresa. Una prestazione opaca, condizionata da errori tecnici e da un risveglio troppo tardivo. L’avvio è lento, quasi soporifero. La Fiorentina, infarcita di seconde linee, fatica terribilmente a costruire. I passaggi sono imprecisi, le idee poche. Il Losanna è più intraprendente, ci prova con Fofana e Lekoueiry, ma la difesa viola regge grazie ai centimetri di Pongracic. L’unico vero brivido arriva dal meteo: al 41? la nebbia si infittisce, costringendo l’arbitro a una breve interruzione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

