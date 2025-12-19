Fiorentina sconfitta anche dal Losanna 1-0 in Conference | viola comunque ai playoff

La Fiorentina incassa una sconfitta anche contro il Losanna in Conference League, con un 1-0 firmato Sigua al 13' del secondo tempo. Nonostante il risultato negativo, i viola si qualificano comunque ai playoff, dimostrando carattere e determinazione in una serata difficile. La partita ha messo in evidenza le sfide e le potenzialità della squadra di Italiano, pronta a ripartire con entusiasmo nel proseguo della competizione.

© Feedpress.me - Fiorentina sconfitta anche dal Losanna (1-0) in Conference: viola comunque ai playoff LOSANNA-FIORENTINA 1-0 Marcatore: 13' st Sigua. LOSANNA (4-3-1-2): Letica 6.5; Soppy 6.5, Mouanga 6, Sow 6.5, Fofana 6 (41' st Abdallah sv); Sigua 6.5 (26' st Custodio 6), Roche 6, Butler-Oyedeji 6 (34' st Poaty sv); Lekoueiry 6.5; Bair 6, Kana-Biyik 7 (26' st Ajdini 6). In panchina: Castella, Okoh, Traoré, N'Diaye, Bittarelli, Lippo, Lachhab, Franchi. Allenatore: Zeidler 6.5. FIORENTINA (3-5-2). 🔗 Leggi su Feedpress.me Leggi anche: Fiorentina perde ancora: a Losanna è 1-0, viola ai playoff di Conference Leggi anche: Fiorentina, altra notte buia: il Losanna vince 1-0, viola ai play-off di Conference La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fiorentina, incubo senza fine: sconfitta anche dal Losanna, agli ottavi ci vanno gli svizzeri; Fiorentina sempre più giù, sconfitta anche in Conference dal Losanna; Conference League, la Fiorentina perde ancora: vince il Losanna 1-0. Viola ai playoff; La Fiorentina cade anche a Losanna e va allo spareggio di Conference. Fiorentina Subisce una Sconfitta dal Losanna: La Crisi Continua - Nella sesta giornata della fase a gironi della Conference League, la squadra toscana ha subito una sconfitta per 1- notizie.it

