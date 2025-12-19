Fiorentina | sciopero della Curva Fiesole nella partita contro l’Udinese Silenzio per 20 minuti | Scempio vergognoso della maglia

Durante la partita contro l’Udinese, la Curva Fiesole ha deciso di restare in silenzio per 20 minuti, protestando contro le recenti delusioni della Fiorentina. Un gesto forte e simbolico per evidenziare il malcontento e l’indignazione dei tifosi, scossi dalle ultime figuracce stagionali, tra cui quella in Conference League. Un'iniziativa che testimonia la rabbia e la passione dei supporter viola.

Fiorentina, la protesta della Curva Fiesole: '20 minuti di vuoto, non meritate la nostra presenza' - Inizia così la nota con cui la Curva Fiesole annuncia la protesta che andrà in scena domenica al Franchi, dove alle 18 la Fiorentina scenderà in ... 055firenze.it

Conference: Fiorentina, la partenza per Losanna ritardata di due ore Sciopero dei controllori di volo a Peretola, slitta la conferenza stampa della vigilia - facebook.com facebook

