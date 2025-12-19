Fiorentina | sciopero della Curva Fiesole nella partita contro l’Udinese Silenzio per 20 minuti | Scempio vergognoso della maglia
Durante la partita contro l’Udinese, la Curva Fiesole ha deciso di restare in silenzio per 20 minuti, protestando contro le recenti delusioni della Fiorentina. Un gesto forte e simbolico per evidenziare il malcontento e l’indignazione dei tifosi, scossi dalle ultime figuracce stagionali, tra cui quella in Conference League. Un'iniziativa che testimonia la rabbia e la passione dei supporter viola.
Sciopero del tifo nei primi 20 minuti della partita di domenica al Franchi contro l'Udinese. E' l'iniziativa dei club della Curva Fiesole per contestare la Fiorentina dopo l'ennesima figuraccia stagionale, ieri sera a Losanna nell'ultima gara della fase a girone unico della Conference League L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
