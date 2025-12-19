Fiorentina perde ancora | a Losanna è 1-0 viola ai playoff di Conference
La Fiorentina affronta un altro stop, questa volta a Losanna, con una sconfitta 1-0 che compromette il passaggio diretto ai gironi di Conference. La crisi dei viola si fa sentire, costringendoli a lottare nei playoff per continuare la stagione europea. Una sfida difficile che richiede carattere e determinazione per risollevarsi e ritrovare fiducia.
LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Prosegue la crisi della Fiorentina, che non trova pace neanche in Conference: è ko col Losanna (1-0), i viola dovranno passare dai playoff. Vanoli decide di pensare innanzitutto al campionato e attua un turnover sostanzialmente completo, con Dzeko-Piccoli davanti e Kouadio-Kouamè esterni nel 3-5-2: panchina per Kean, Gudmundsson e tanti big. I viola hanno bisogno di vincere per centrare gli ottavi di finale, ma sin dall'avvio sono compassati e poco efficaci. La Fiorentina gioca di fatto solo in ripartenza, mentre il Losanna (che ha lo stesso obiettivo) è decisamente più aggressivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Fiorentina, altra notte buia: il Losanna vince 1-0, viola ai play-off di Conference
Leggi anche: Conference League, Losanna-Fiorentina 1-0: continua la crisi nera dei viola
Fiorentina perde ancora: a Losanna è 1-0, viola ai playoff di Conference - LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Prosegue la crisi della Fiorentina, che non trova pace neanche in Conference: è ko col Losanna (1- iltempo.it
Losanna-Fiorentina 1-0, gol e highlights: viola qualificati ai playoff - La Fiorentina perde anche a Losanna e non riesce a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Conference League. sport.sky.it
Fiorentina al playoff di Conference League ma altro disastro a Losanna: viola battuti 1-0 - 0 in casa del Losanna grazie alla rete segnata ad inizio ripresa da Sigua. tuttomercatoweb.com
Losanna-Fiorentina 1-0: gol e highlights | Qualificazione diretta bruciata | VANOLI DIMETTITI!
Infortuni Fiorentina: Vanoli perde un altro pezzo https://www.calciostyle.it/competizioni/conference-league/infortuni-fiorentina-vanoli-perde-un-altro-pezzofsp_sid=1757475 di Daniele Nordio - facebook.com facebook
Orban condanna la Fiorentina La viola perde ancora e resta ultima in classifica #FiorentinaHellasVerona #SerieAEnilive #DAZN x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.