Fiorentina perde ancora | a Losanna è 1-0 viola ai playoff di Conference

La Fiorentina affronta un altro stop, questa volta a Losanna, con una sconfitta 1-0 che compromette il passaggio diretto ai gironi di Conference. La crisi dei viola si fa sentire, costringendoli a lottare nei playoff per continuare la stagione europea. Una sfida difficile che richiede carattere e determinazione per risollevarsi e ritrovare fiducia.

LOSANNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Prosegue la crisi della Fiorentina, che non trova pace neanche in Conference: è ko col Losanna (1-0), i viola dovranno passare dai playoff. Vanoli decide di pensare innanzitutto al campionato e attua un turnover sostanzialmente completo, con Dzeko-Piccoli davanti e Kouadio-Kouamè esterni nel 3-5-2: panchina per Kean, Gudmundsson e tanti big. I viola hanno bisogno di vincere per centrare gli ottavi di finale, ma sin dall'avvio sono compassati e poco efficaci. La Fiorentina gioca di fatto solo in ripartenza, mentre il Losanna (che ha lo stesso obiettivo) è decisamente più aggressivo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

