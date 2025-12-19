Fiorentina orribile | battuta anche a Losanna 1-0 Va ai play off La squadra non c’è più Brividi in vista dell’Udinese Pagelle
La Fiorentina subisce un'altra battuta d'arresto, questa volta a Losanna, con una sconfitta che mette a rischio la qualificazione ai play-off. Una prestazione deludente che solleva molte preoccupazioni tra i tifosi, già scossi dalle recenti difficoltà. La squadra sembra aver perso la sua identità, alimentando i timori per il futuro e preparandosi a una sfida cruciale contro l'Udinese.
Orribile Fiorentina! Battuta dal Losanna: uno a zero e a casa. Ennesima sconfitta, che complica anche il cammino in Conference. Dove, per approdare agli ottavi, dovrà passare dai play off. Se Paolo Vanoli cercava lumi da questa, diciamo che si è trovato immerso in una caverna buia. Per la frustrazione dei novecento tifosi viola, ormai esasperati, che speravano, anche loro, in un raggio di luce in vista dell'Udinese, domenica al Franchi. Niente da fare. La squadra non c'è più L'articolo Fiorentina orribile: battuta anche a Losanna (1-0). Va ai play off. La squadra non c’è più. Brividi in vista dell’Udinese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
