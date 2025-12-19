Fiorentina Mandragora | Non ho gettato a terra la fascia di capitano Volevo solo passarla a Pablo Marì

Rolando Mandragora chiarisce la sua posizione sulla presunta vicenda della fascia di capitano della Fiorentina, smentendo ogni gesto di rabbia o malinteso. In un commento diretto, il centrocampista ha spiegato di aver voluto semplicemente passare il simbolo di leadership a Pablo Marì, negando qualsiasi episodio di tensione o gesto sconveniente.

Rolando Mandragora ha gettato a terra, in un gesto di rabbia, la fascia di capitano? Lui smentisce decisamente e spiega l'accaduto: "Non ho gettato la fascia da capitano a terra, ci tenevo a spiegarlo di persona. Volevo passarla a Pablo Marì, non mi permetterei mai di mancare di rispetto alla fascia da capitano. C'era una distinta e lui era il vice-capitano designato, mi è semplicemente scivolata e Viti l'ha raccolta. Dobbiamo trovare il modo di reagire e di uscire da questa situazione. Voci come questa, sulla fascia da capitano, non ci fanno bene in questo momento complicato" L'articolo Fiorentina, Mandragora: “Non ho gettato a terra la fascia di capitano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

