fiorentina ko anche a losanna e nuovamente contestata a febbraio il playoff ecco le possibili avversarie

La Fiorentina incappa in una sconfitta anche a Losanna, chiudendo mestamente la fase a gironi di Conference League con un ko per 1-0. La prestazione, priva di emozioni e spettacolo, alimenta le contestazioni e aumenta l’attesa per il playoff di febbraio, quando si deciderà il destino europeo della squadra. Un’altra delusione che mette in discussione la strada verso le fasi finali.

Firenze, 18 dicembre 2025 - Arriva la sconfitta anche a Losanna per la Fiorentina, che chiude mestamente la League Phase di Conference League cedendo per 1-0 ai padroni di casa, in una partita per niente emozionante e spettacolare. I viola chiudono al sedicesimo posto in classifica che significa playoff di febbraio (19-26) con i sorteggio che si svolgerà il prossimo 19 gennaio. Nell'urna di Nyon la Fiorentina potrà pescare una tra Omonia Nicosia e Jagellonia. In quel ramo di tabellone, agli ottavi ci sono già Strasbugo e Rakow. Una delle due sfiderà la vincete della sfida dei viola. Vanoli lascia a riposo diversi titolari in vista della delicatissima partita di domenica contro l'Udinese e regala una maglia da titolare a Kouadio e Kouame, esterni atipici per quello che è stato il sistema di gioco ideato dal tecnico della Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

