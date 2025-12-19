La crisi della Fiorentina si approfondisce dopo un'altra sconfitta, questa volta in Conference League contro il Losanna. La squadra viola, battuta 1-0 in Svizzera, continua a deludere i propri tifosi, lasciando aperte molte domande sul futuro. Gli ottavi di finale sembrano ormai irraggiungibili, e il deteriorarsi delle prestazioni alimenta l'incubo di una stagione da dimenticare per i viola.

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorentina, incubo senza fine: sconfitta anche dal Losanna, agli ottavi ci vanno gli svizzeri

Continua la crisi nera della Fiorentina, sconfitta anche in Conference League. A Losanna la squadra viola si arrende per 1-0 nella sesta giornata della fase campionato, contro la modesta squadra svizzera. Gara decisa nella ripresa da un gol di Gabriel Sigua al 58?, che di testa batte Martinelli su un cross di Kana Biyik. Fiorentina mai in partita e incapace di rendersi pericolosa dalle parti del portiere Letica, mentre i padroni di casa hanno sfiorato a ripetizione la rete sia prima che dopo il vantaggio trovato da Sigua. Con la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, la Fiorentina manca perfino l’obiettivo ottavi: scivola al 16esimo posto in classifica con 9 punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Losanna-Fiorentina, c’è un sogno accanto all’incubo: missione Conference, turnover motivazionale

Leggi anche: Pioggia di fischi al Palafiera, incubo senza fine: con Cividale è un'altra sconfitta indecorosa per l'Unieuro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fiorentina, incubo senza fine: i viola crollano nel recupero, Verona corsaro 2-1 al Franchi; Fiorentina-Verona 1-2, incubo viola: Orban, gol vittoria al 93'. La squadra di Vanoli sempre più ultima; Fiorentina, incubo infinito: il Verona vince al 93’. Giocatori in lacrime, contestazione dei tifosi – Dura decisione del club; Psicodramma Fiorentina, due gol di Orban schiantano la Viola sempre più ultima: la beffa arriva al 93'.

Fiorentina, incubo senza fine: i viola crollano nel recupero, Verona corsaro 2-1 al Franchi - I viola dominano a lungo, sbagliano l’impossibile e vengono puniti al 94': Orban firma il 2- firenzetoday.it

Fiorentina, crisi senza fine: fischi e lacrime, viola in silenzio stampa - La Fiorentina sceglie la via del silenzio stampa: attesa una decisione sul futuro di Paolo Vanoli. msn.com