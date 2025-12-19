La Fiorentina potrebbe affrontare un importante rinnovamento a gennaio, con alcune partenze eccellenti in vista. Tra i nomi in bilico, anche Gosens, il cui ritorno all’Atalanta sembra prendere quota. La crisi di risultati potrebbe spingere i viola a fare scelte decisive, aprendo nuovi scenari per il mercato e per il futuro della squadra.

© Calciomercato.it - Fiorentina, anche Gosens ai saluti? Ritorno al passato in Serie A

L’esterno sinistro tedesco è tra i calciatori che potrebbero lasciare i viola a gennaio. Per lui si riaccende la pista Atalanta dell’ex Palladino In piena crisi di risultati, la Fiorentina potrebbe operare una profonda rivoluzione sul mercato nella sessione di gennaio. Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club viola, sebbene attualmente sia ai box per un infortunio, c’è anche Robin Gosens. Per l’esterno tedesco si paventa – di nuovo – la possibilità di un ritorno all’ Atalanta, che già in estate ci fece un pensiero. Robin Gosens (foto Ansa) – Calciomercato.it Ad agosto Gosens lasciò che fosse la società gigliata a decidere se continuare a puntare su di lui oppure cederlo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

