Fiorentina altra notte buia | il Losanna vince 1-0 viola ai play-off di Conference

Una notte amara per la Fiorentina: il Losanna si impone 1-0, lasciando i viola fuori dai play-off di Conference League. Una sconfitta che si aggiunge a una stagione caratterizzata da delusioni e segnali preoccupanti, testimoniando le difficoltà di un cammino che sembra sempre più in salita.

La Fiorentina cade anche in Conference League. Ancora una serata amara, l'ennesima di una stagione che continua a scivolare via tra delusioni e segnali preoccupanti. I viola perdono 1-0 a Losanna nell'ultima giornata del girone unico della competizione europea, offrendo una prestazione opaca.

