Fiorentina a Losanna si salva solo Martinelli Centrocampo in difficoltà e Piccoli stecca
La Fiorentina si presenta a Losanna con ambizioni di riscatto, ma la trasferta si rivela ostica. Solo Martinelli si distingue tra i viola, mentre il centrocampo fatica a trovare ritmo e Piccoli delude le aspettative in una serata complicata. Nella ripresa, Sigua decide il match con un gol decisivo, lasciando i toscani con l’amaro in bocca e poche certezze da cui ripartire.
Firenze, 19 dicembre 2025 – La Fiorentina esce sconfitta anche a Losanna, decide nella ripresa il gol di Sigua. Le pagelle dal campo: Fiorentina (3-5-2) Martinelli 6 - Torna titolare in Conference e alla fine si difende in una partita horror. Brivido in apertura quando un retropassaggio di testa di Viti lo mette in difficoltà, ma si salva. Sorveglia e disinnesca Bair. Non impeccabile sulla conclusione di Sigua che lo centra, ma lui non riesce a trattenerla. Si supera però su Lekweiry alzando sulla traversa, tenendo in vita la Fiorentina e il risultato. Inutilmente. Pongracic 5 - L’avrebbe anche portata a casa, poi però si fa trovare fuori posizione nell’occasione del gol e questo alla fine pesa nel giudizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
