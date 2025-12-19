La Fiorentina si presenta a Losanna con ambizioni di riscatto, ma la trasferta si rivela ostica. Solo Martinelli si distingue tra i viola, mentre il centrocampo fatica a trovare ritmo e Piccoli delude le aspettative in una serata complicata. Nella ripresa, Sigua decide il match con un gol decisivo, lasciando i toscani con l’amaro in bocca e poche certezze da cui ripartire.

© Lanazione.it - Fiorentina, a Losanna si salva solo Martinelli. Centrocampo in difficoltà e Piccoli stecca

Firenze, 19 dicembre 2025 – La Fiorentina esce sconfitta anche a Losanna, decide nella ripresa il gol di Sigua. Le pagelle dal campo: Fiorentina (3-5-2) Martinelli 6 - Torna titolare in Conference e alla fine si difende in una partita horror. Brivido in apertura quando un retropassaggio di testa di Viti lo mette in difficoltà, ma si salva. Sorveglia e disinnesca Bair. Non impeccabile sulla conclusione di Sigua che lo centra, ma lui non riesce a trattenerla. Si supera però su Lekweiry alzando sulla traversa, tenendo in vita la Fiorentina e il risultato. Inutilmente. Pongracic 5 - L’avrebbe anche portata a casa, poi però si fa trovare fuori posizione nell’occasione del gol e questo alla fine pesa nel giudizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Sassuolo Fiorentina, pagelle viola: se stecca anche De Gea sono guai, si salva solo Mandragora

Leggi anche: Fiorentina a Losanna per onorare la Conference. Martinelli in porta, De Gea in panca. Continuano le proteste. La società tace. Formazioni

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fiorentina, a Losanna si salva solo Martinelli. Centrocampo in difficoltà e Piccoli stecca; Conference League, Losanna-Fiorentina 1-0: decide un colpo di testa di Sigua, Viola ai playoff; Losanna-Fiorentina 1-0, le pagelle della partita di Conference League; Lausanne-Sport - Fiorentina (1-0) Conference League 2025.

Fiorentina, a Losanna si salva solo Martinelli. Centrocampo in difficoltà e Piccoli stecca - I viola chiudono mestamente la League Phase di Conference League cedendo per 1- lanazione.it