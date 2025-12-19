Finte nozze falsa laurea truffe tra Saronno e Limbiate a Bollate vinto 1 milione di euro – ANTEPRIMA

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo appuntamento del Notiziario, si approfondiscono due vicende intriganti e inquietanti: una finta nozze orchestrata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale tra Saronno e Rovellasca, e una falsa laurea che coinvolge un professore di Limbiate. Inoltre, a Bollate si celebra la vincita di un milione di euro, portando alla luce truffe e inganni che scuotono il territorio.

Immagine generica

La nuova edizione del Notiziario si apre con due vicende curiose ma anche per certi versi sconcertanti: un finto certificato di matrimonio creato con l’intelligenza artificiale, che riguarda Saronno e Rovellasca e la falsa attestazione della laurea per un professore che ha insegnato in un istituto di Limbiate. A Bollate, festa e incredulità per un . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Leggi anche: Smog oltre i limiti: scattano da domani le misure antinquinamento a Bollate, Paderno, Garbagnate, Novate, Limbiate e Saronno

Leggi anche: Limbiate, tenta di dar fuoco alla moglie; Saronno, ragazze e ragazzi violenti e minacciosi – ANTEPRIMA

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Finte nozze, falsa laurea, truffe tra Saronno e Limbiate, a Bollate vinto 1 milione di euro - ANTEPRIMA.

finte nozze falsa laureaFinte nozze, falsa laurea, truffe tra Saronno e Limbiate, a Bollate vinto 1 milione di euro – ANTEPRIMA - La nuova edizione del Notiziario si apre con due vicende curiose ma anche per certi versi sconcertanti: un finto certificato di matrimonio creato con ... ilnotiziario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.