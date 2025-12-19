Finte nozze falsa laurea truffe tra Saronno e Limbiate a Bollate vinto 1 milione di euro – ANTEPRIMA

Nel nuovo appuntamento del Notiziario, si approfondiscono due vicende intriganti e inquietanti: una finta nozze orchestrata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale tra Saronno e Rovellasca, e una falsa laurea che coinvolge un professore di Limbiate. Inoltre, a Bollate si celebra la vincita di un milione di euro, portando alla luce truffe e inganni che scuotono il territorio.

