Finte nozze falsa laurea truffe tra Saronno e Limbiate a Bollate vinto 1 milione di euro – ANTEPRIMA
Nel nuovo appuntamento del Notiziario, si approfondiscono due vicende intriganti e inquietanti: una finta nozze orchestrata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale tra Saronno e Rovellasca, e una falsa laurea che coinvolge un professore di Limbiate. Inoltre, a Bollate si celebra la vincita di un milione di euro, portando alla luce truffe e inganni che scuotono il territorio.
La nuova edizione del Notiziario si apre con due vicende curiose ma anche per certi versi sconcertanti: un finto certificato di matrimonio creato con l’intelligenza artificiale, che riguarda Saronno e Rovellasca e la falsa attestazione della laurea per un professore che ha insegnato in un istituto di Limbiate. A Bollate, festa e incredulità per un . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Smog oltre i limiti: scattano da domani le misure antinquinamento a Bollate, Paderno, Garbagnate, Novate, Limbiate e Saronno
Leggi anche: Limbiate, tenta di dar fuoco alla moglie; Saronno, ragazze e ragazzi violenti e minacciosi – ANTEPRIMA
Finte nozze, falsa laurea, truffe tra Saronno e Limbiate, a Bollate vinto 1 milione di euro - ANTEPRIMA.
Finte nozze, falsa laurea, truffe tra Saronno e Limbiate, a Bollate vinto 1 milione di euro – ANTEPRIMA - La nuova edizione del Notiziario si apre con due vicende curiose ma anche per certi versi sconcertanti: un finto certificato di matrimonio creato con ... ilnotiziario.net
Lo Scrigno del Cinema. . "Po' esse..." Claudia Gerini & Carlo Verdone Viaggi di nozze - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.