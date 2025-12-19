Il Natale del 2025 segna un nuovo capitolo nella musica delle festività: “Last Christmas” supera per la prima volta “All I Want for Christmas” di Mariah Carey nella Billboard Global 200. Un cambio di guardia storico che rivoluziona le tradizioni musicali delle feste, lasciando il segno come il grande ribaltone di questo periodo speciale.

© Cultweb.it - Finisce un’epoca: “Last Christmas” batte “All I Want for Christmas” ed è la prima volta nella storia di Billboard

Il Natale del 2025 verrà ricordato come l’anno del grande ribaltone musicale. Per la prima volta da quando esiste la Billboard Global 200 (la classifica che misura il successo dei brani in tutto il mondo), l’indiscussa regina delle festività, Mariah Carey, è stata spodestata. Il 16 dicembre è arrivato l’annuncio ufficiale: “Last Christmas” dei Wham! ha conquistato la vetta, interrompendo un primato che sembrava scolpito nella roccia. Dal 2020 a oggi, “All I Want for Christmas Is You” era stata una vera macchina da guerra, collezionando ben 19 settimane totali al primo posto. Nessuno era mai riuscito a scavalcarla durante il periodo dell’Avvento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Leggi anche: Solare ed eolico sorpassano il carbone per la prima volta nella storia

Leggi anche: Rapallo Christmas Festival 2025: spettacoli, concerti, laboratori e novità Christmas House

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A New York finisce l’epoca del cardinale Timothy Dolan, l’arcivescovo amico di Trump. Nessuna proroga dopo il compimento dei 75 anni. Al suo posto Leone XIV nomina Ronald Hichks, un vescovo pro migranti, con un passato dí missionario in America Latin x.com

++ APERTA DA OLTRE 50 ANNI, E' STATO UNO STORICO PUNTO DI RITROVO PER GENERAZIONI ++ https://www.friulioggi.it/pozzuolo-del-friuli/pozzuolo-finisce-epoca-chiude-trattoria-da-primo-17-dicembre-2025 #friuli #friulioggi - facebook.com facebook