L’epoca dei tassi bassi in Giappone si avvia a conclusione. La Banca Centrale ha annunciato un rialzo significativo, portando i tassi allo 0,75%, il livello più alto dal 1995. Questa decisione segna un cambio di rotta nel panorama economico del paese, con possibili ripercussioni su mercati e investitori. Un nuovo scenario si apre, richiedendo attenzione e strategie aggiornate per affrontare le sfide di un’Italia sempre più collegata alle dinamiche globali.

Fine dell'era dei tassi bassi: il Giappone prepara nuove mosse

La Banca del Giappone ha compiuto un passo epocale: i tassi d’interesse sono stati portati allo 0,75%, il livello più alto dal 1995. Dopo decenni di sostegno straordinario e denaro quasi gratuito, Tokyo imbocca la strada della normalizzazione monetaria per riportare l’inflazione in linea con il target del 2% e per contrastare la debolezza dello yen. L’istituto centrale ritiene che il Giappone sia ormai vicino a centrare in modo stabile l’obiettivo del 2% di inflazione, sostenuto da aumenti salariali diffusi. Il rialzo, deciso all’unanimità, segna la fine dell’era dei tassi bassi e avvicina la politica monetaria a livelli “neutrali” stimati tra l’1% e il 2,5%. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

