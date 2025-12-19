Finanziaria Tosinvest, società del Gruppo Angelucci, annuncia con entusiasmo la partnership strategica con LMDV Capital di Leonardo Maria Del Vecchio, che acquisisce una quota del 30% de Il Giornale. Questo accordo rafforza la presenza e la crescita del quotidiano, consolidando la collaborazione tra le due realtà e aprendo nuove prospettive di sviluppo nel panorama dell'informazione italiana.

© Ilgiornale.it - Finanziaria Tosinvest, accordo con LMDV Capital per il Giornale

Finanziaria Tosinvest, società della famiglia Angelucci, annuncia di aver chiuso l'accordo con LMDV Capital, holding di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, con il quale quest'ultima entra nel capitale de Il Giornale con una quota del 30%. "L'operazione rappresenta un passo strategico per lo sviluppo e la valorizzazione dell'informazione come asset centrale per il sistema Paese, con l'obiettivo di coniugare qualità editoriale, innovazione tecnologica e sostenibilità economica", si legge in una nota. "In un contesto segnato da profonde trasformazioni e da una crescente competizione a livello internazionale - conclude il comunicato - l'accordo mira a rafforzare le condizioni per un ecosistema editoriale solido, competitivo e autorevole, capace di rispondere alle nuove sfide del mercato e del dibattito pubblico". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Finanziaria Tosinvest, accordo con LMDV Capital

Leggi anche: Investimenti e imprese. La finanziaria di Guzzini acquisita da Smart Capital

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Finanziaria Tosinvest, accordo con LMDV Capital per ingresso nel capitale del Giornale - Finanziaria Tosinvest, società della famiglia Angelucci, annuncia di aver chiuso l'accordo con LMDV Capital, holding di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, con il quale quest'ultima entra nel ... ilgiornale.it