Finalmente Milik | torna tra i convocati della Juventus dopo 574 giorni di mistero Spalletti | È felice come un bambino

Arkadiusz Milik torna tra i convocati di Luciano Spalletti per la sfida della Juventus contro la Roma a 574 giorni dall’ultima presenza con la maglia bianconera. Era il 25 maggio 2024, la Juve batteva 2-0 il Monza all’ultima giornata e Milik era rimasto in campo per 73 minuti. Da lì, non ha mai più messo piede in campo per una partita ufficiale. A giugno 2024 – prima degli europei – la rottura dei legamenti del ginocchio. A gennaio 2025 sembrava pronto per tornare, ma non è mai rientrato. Se si controlla la sua tabella infortuni su Transfermarkt, dopo l’infortunio al ginocchio ci sono altri due generici “ problema muscolare ” (90 giorni fuori) e “ problema fisico ” (147 giorni). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

