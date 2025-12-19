Finale Grande Fratello 2025 | Anita comodino stratega Jonas pesantissimo e Giulia mistero | le pagelle

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale del Grande Fratello 2025 segna un capitolo memorabile nella storia del reality: tra Anita, la stratega, Jonas, il peso massimo, e Giulia, il mistero avvolto nel silenzio, il verdetto finale si fa strada tra emozioni e sorprese. Le nostre pagelle raccontano il volto di una sfida intensa, tra alleanze, colpi di scena e protagonisti indimenticabili, chiudendo con stile questa prima edizione “total nip”.

finale grande fratello 2025 anita comodino stratega jonas pesantissimo e giulia mistero le pagelle

© Quotidiano.net - Finale Grande Fratello 2025: Anita comodino stratega, Jonas pesantissimo e Giulia mistero: le pagelle

Roma, 18 dicembre 2025 – Il Grande Fratello 2025 è finito. Ecco le pagelle della finale della prima edizione “total nip” del reality show dopo tanti anni. Anita: voto Stratega. Ha giocato bene le proprie carte, va sottolineato. Ha vissuto il momento peggiore nella vita di chiunque, ma si sta rialzando. E questo depone certamente a suo favore. Non si può però cadere nell’errore di immaginarla come una concorrente ingenua, perché di certo non lo è stata. Senza dubbio la sua uscita dalla casa le ha fatto anche conoscere le reazioni del mondo circostante a quello che stava avvenendo all’interno del reality show. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: Jonas e Omer volgari e aggressivi, Giulia in finale: le pagelle del Grande Fratello

Leggi anche: Simona Ventura non ne può più, Jonas e Anita irritanti: le pagelle del Grande Fratello verso la finale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Grande Fratello 2025, chi sono i finalisti. FOTO; Grande Fratello 2025, quando va in onda la finale: data ultima puntata; Grande Fratello, stasera la finale tra sfide e colpi di scena: anticipazioni del 18 dicembre; Grande Fratello, il nuovo calendario e la data ufficiale della finale (con vincitrice annunciata).

finale grande fratello 2025Finale Grande Fratello 2025: Anita comodino stratega, Jonas pesantissimo e Giulia mistero: le pagelle - Ecco le pagelle della finale della prima edizione “total nip” del reality show dopo tanti anni. quotidiano.net

finale grande fratello 2025Anticipazioni della finale del “Grande Fratello 2025”: chi sarà il vincitore e i pronostici dei bookmakers - Stasera, giovedì 18 dicembre 2025, andrà in onda l’ultimo appuntamento con la finale del “Grande Fratello 2025”. alfemminile.com

finale grande fratello 2025Il vincitore del Grande Fratello - Giovedì 18 dicembre si è finalmente svolta la finale del reality show più longevo della televisione italiana e tutti si chiedono: ma chi ha vinto il Grande Fratello 2025? novella2000.it

Grande Fratello Super Sondaggi subito dopo la puntata ecco il prossimo eliminato

Video Grande Fratello Super Sondaggi subito dopo la puntata ecco il prossimo eliminato

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.