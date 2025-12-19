Figli disabili e pensione anticipata la battaglia di Gherta e la risposta della ministra | Un tavolo per i caregiver

In un contesto di crescente attenzione ai diritti dei figli disabili, la lotta di Gherta per la pensione anticipata ha acceso i riflettori sulla questione. La ministra ha risposto promettendo un tavolo dedicato ai caregiver, sottolineando la necessità di riconoscere e valorizzare il ruolo fondamentale delle famiglie nell’assistenza. Un passo importante verso un sistema più equo e solidale.

© Ilgiorno.it - Figli disabili e pensione anticipata, la battaglia di Gherta e la risposta della ministra: "Un tavolo per i caregiver" Cesate (Milano) – "Considero prioritario rafforzare e riconoscere il ruolo centrale svolto dai caregiver famigliari nell'assistenza. A tal fine abbiamo istituito un tavolo tecnico congiunto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'obiettivo di predisporre un disegno di legge volto a riconoscere l'importante ruolo di chi assiste una persona cara con disabilità e a individuare strumenti di sostegno e tutele strutturali". È questa in sintesi la risposta che la ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, tramite il suo Gabinetto, ha inviato a Gherta Arnaboldi, 52 anni di Cesate, mamma di Chiara, 17 anni, affetta da tetraparesi spastica.

