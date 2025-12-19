Figli di Troia | Paolo Cevoli primo big della rassegna Comici Città di Lecco

Arriva la rassegna "Comici Città di Lecco", con un poker di artisti di altissimo livello. L'iniziativa è organizzata da “Non Solo Turismo” con il patrocinio del Comune di Lecco e la collaborazione attiva di Fondazione Telethon coordinamento di Lecco.A rompere il ghiaccio sarà Paolo Cevoli con lo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Paolo Cevoli con "Figli di Troia" inaugura la stagione comica

Leggi anche: Paolo Cevoli con "Figli di Troia" inaugura la stagione comica

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Torna la stagione di Teatro Comico all'Alighieri con quattro appuntamenti; Doppio sold out per “La notte dei sogni” e lo show di Paolo Cevoli; Non Solo Turismo porta Paolo Cevoli al Teatro Cenacolo Francescano; Doppio sold out per 'La notte dei sogni' e lo show di Paolo Cevoli.

Riccione, Notte dei Sogni e Figli di Troia: a Riccione è doppio sold out - Il secondo tutto esaurito riguarda Paolo Cevoli che il 28 dicembre porterà in scena il suo nuovo spettacolo “Figli di Troia”. chiamamicitta.it