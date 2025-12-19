Una collaborazione speciale tra grandi artisti e giovani pazienti oncologici, unendo voci diverse in un’unica melodia di speranza e solidarietà. Elodie, Stash, Rose Villain e altri interpretano insieme ai piccoli pazienti del Centro Maria Letizia Verga, creando un momento di emozione e condivisione che supera ogni differenza, celebrando il coraggio e la forza di chi affronta la malattia con speranza.

© Monzatoday.it - "Fieri di noi", Elodie, Stash e Rose Villain (ma non solo) cantano coi piccoli pazienti oncologici

Elodie Alessandra Amoroso, Bresh, Rose Villain e Stash (The Kolors). Le voci dei big e quelle dei piccoli pazienti oncologici in cura al Centro Maria Letizia Verga insieme, in una canzone.Sarà disponibile da oggi, venerdì 19 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio “Fieri di noi-. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

