Fieri di noi Elodie Stash e Rose Villain ma non solo cantano coi piccoli pazienti oncologici
Una collaborazione speciale tra grandi artisti e giovani pazienti oncologici, unendo voci diverse in un’unica melodia di speranza e solidarietà. Elodie, Stash, Rose Villain e altri interpretano insieme ai piccoli pazienti del Centro Maria Letizia Verga, creando un momento di emozione e condivisione che supera ogni differenza, celebrando il coraggio e la forza di chi affronta la malattia con speranza.
Elodie Alessandra Amoroso, Bresh, Rose Villain e Stash (The Kolors). Le voci dei big e quelle dei piccoli pazienti oncologici in cura al Centro Maria Letizia Verga insieme, in una canzone.Sarà disponibile da oggi, venerdì 19 dicembre su tutte le piattaforme digitali e in radio “Fieri di noi-. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
"Fieri di noi", Elodie, Stash e Rose Villain cantano insieme ai piccoli pazienti oncologici - L’intero ricavato del brano sarà utilizzato dalla Fondazione Maria Letizia Verga di Monza, dedicata allo studio e alla cura delle leucemie e dei linfomi nei bambini e negli adolescenti ... milanotoday.it
Emma, Elodie, Rose Villain e altre star cantano con i giovani pazienti del Verga - Alessandra Amoroso, Bresh, Clementino, Dani Faiv, Duala, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Gigi D'Alessio, Paky, Petit, Rose Villain e Stash cantano insieme alle giovani voci ... msn.com
Da Elodie a Stash, uniti per il Verga: il coraggio dentro una canzone. Esce oggi il singolo “Fieri di noi“ - I ragazzi del centro ematologico “sul palco“ con le star italiane: “Aiutare un giovane non significa solo affrontarne la malattia ma supportare anche la sua idea di futuro” ... msn.com
