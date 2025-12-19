Feto morto al settimo mese di gravidanza | quindici indagati all' ospedale di Nocera Inferiore

La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha iscritto nel registro degli indagati quindici operatori sanitari, tra medici e paramedici, in servizio presso l'ospedale Umberto I. L'ipotesi di reato formulata è interruzione colposa di gravidanza. L'attività investigativa è scattata in seguito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

