Feto morto al settimo mese di gravidanza | quindici indagati all' ospedale di Nocera Inferiore
La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha iscritto nel registro degli indagati quindici operatori sanitari, tra medici e paramedici, in servizio presso l'ospedale Umberto I. L'ipotesi di reato formulata è interruzione colposa di gravidanza. L'attività investigativa è scattata in seguito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
