Festività Santoro Lega | No Vigilie ridotte a funerali sì alla musica Chiudano i distributori incontrollati

Dante Santoro della Lega di Salerno critica l’assenza di musica nelle vigilie natalizie e di Capodanno, definendole “funerali”. Il consigliere si oppone al divieto imposto dall’amministrazione comunale, chiedendo di riaprire le porte alla musica e di chiudere i distributori incontrollati, per restituire alle festività il giusto spirito di allegria e convivialità.

