Festività Santoro Lega | No Vigilie ridotte a funerali sì alla musica Chiudano i distributori incontrollati
Dante Santoro della Lega di Salerno critica l’assenza di musica nelle vigilie natalizie e di Capodanno, definendole “funerali”. Il consigliere si oppone al divieto imposto dall’amministrazione comunale, chiedendo di riaprire le porte alla musica e di chiudere i distributori incontrollati, per restituire alle festività il giusto spirito di allegria e convivialità.
"No alle vigilie di Natale e Capodanno senza musica. Così sono ridotte a funerali". Con queste parole il consigliere comunale della Lega di Salerno, Dante Santoro, boccia il provvedimento dell'amministrazione comunale che vieta la musica durante le giornate del 24 e 31 dicembre.
