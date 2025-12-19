Festività infrasettimanali non corrisposte l’ospedale di Terni costretto a pagare | la sentenza
“Dopo anni di lotta, il tribunale di Terni ha riconosciuto il diritto dei lavoratori del comparto sanità pubblica a percepire le maggiorazioni retributive maturate e non corrisposte per attività lavorativa in occasione di festività infrasettimanali, ovvero lo straordinario o il recupero giorno di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni, Usb ospedale: «Ai lavoratori maggiorazioni per festività infrasettimanali e indennità di turno» x.com
RACCOLTA DEI RIFIUTI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025-2026 SI RICORDA CHE NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI È GARANTITO, COME DI SEGUITO INDICATO, PER IL SOLO RIFIUTO SECCO I - facebook.com facebook
