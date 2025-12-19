Festival dello Sport in anticipo | annunciate le date

Il Festival dello Sport di Trento torna con la sua nona edizione, anticipando le date rispetto agli anni precedenti. Legato ai nuovi calendari sportivi internazionali, l’evento promette ancora una volta di essere un punto di incontro imperdibile per appassionati e professionisti, celebrando i valori dello sport, l’agonismo e l’innovazione. Preparatevi a vivere giorni ricchi di incontri, emozioni e novità nel cuore delle Alpi.

