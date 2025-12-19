Feste Natalizie si ferma la Linea 7 Soccavo-Monte Sant' Angelo | quando riaprirà
Durante la sospensione delle attività universitarie per le festività natalizie si fermerà anche il servizio ferroviario sulla linea Soccavo–Monte Sant’Angelo.Lo comunica l’Ente Autonomo Volturno, spiegando che la decisione è stata assunta d’intesa con l’università degli studi di Napoli Federico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Linea 7, al via il servizio ferroviario tra Soccavo e Monte Sant’Angelo dal 10 novembre
Leggi anche: Linea 7, finalmente ci siamo: lunedi 10 novembre parte il servizio tra Soccavo e Monte Sant’Angelo
