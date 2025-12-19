Empoli, 19 dicembre 2025 - Una visita speciale in una mattina diversa, fatta di sorrisi e di maglie azzurre, ha animato la pediatria e non solo dell ’ospedale San Giuseppe di Empoli. Una rappresentanza dell’ Empoli FC 1920 ha fatto visita oggi ai piccoli ricoverati portando doni semplici ma molto attesi: cappellini di lana per bambine e bambini e piccoli panettoni da portare a casa per le feste. Per il reparto anche una maglia ufficiale dell’Empoli, consegnata incorniciata come segno di vicinanza e riconoscenza. A incontrare i bambini e le famiglie sono stati i calciatori Franco Carboni, Andrea Ghion, Gabriele Guarino e Ismael Konate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa in Pediatria, i giocatori dell’Empoli portano doni ai bambini ricoverati al San Giuseppe

