Ferrovie regionali agevolazioni confermate ma scattano gli aumenti legati all’inflazione

Le ferrovie regionali confermano le agevolazioni attuali, garantendo tariffe più favorevoli per i pendolari. Tuttavia, a partire da quest’anno, si registrano aumenti legati all’inflazione programmata, che influiranno sui costi del servizio. Un equilibrio tra tutela delle agevolazioni e adeguamenti economici, per continuare a offrire un servizio efficiente e accessibile a tutti.

Una serie di adeguamenti tariffari, legati unicamente al tasso d’inflazione programmata, insieme alla conferma da parte della Regione di tutte le agevolazioni attualmente in vigore. La Giunta ha approvato una manovra tariffaria del trasporto ferroviario regionale per il quadriennio 2026-2029. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

