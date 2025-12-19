Ferrovie dal 2026 aumenti su biglietti e abbonamenti dei treni La Regione | In linea con l’inflazione

Dal 1° febbraio 2026, i prezzi dei biglietti e abbonamenti dei treni in Emilia-Romagna subiranno un incremento, in linea con l’inflazione programmata. La Regione chiarisce che gli aumenti sono strettamente legati alle variazioni economiche previste, garantendo trasparenza e coerenza con l’andamento dei costi. Un cambiamento che riguarda tutti gli utenti, pronti ad affrontare i nuovi prezzi sui binari.

Caro treno, quanto mi costi? Sempre di più (dall'1 febbraio 2026). Ma, come specifica la Regione Emilia-Romagna, "gli adeguamenti tariffari sono legati unicamente al tasso d'inflazione programmata". Ente che conferma per il prossimo quadriennio anche tutte le agevolazioni attualmente in vigore.

