Ferrari Vasseur | Con le nuove regole i piloti devono dare il loro contributo la battaglia in pista non si può simulare

La Ferrari si prepara a un nuovo capitolo in Formula 1, con Vasseur che sottolinea l'importanza del contributo dei piloti sotto le nuove regole. Nel frattempo, il team celebra il Natale a Maranello, tra brindisi e speranze, guardando già al futuro e alla presentazione della vettura 2026, simbolo di una sfida tecnica e sportiva che cambierà il volto della massima categoria motoristica.

© Ilfattoquotidiano.it - Ferrari, Vasseur: "Con le nuove regole i piloti devono dare il loro contributo, la battaglia in pista non si può simulare" La Ferrari celebra il Natale con il tradizionale pranzo a due passi dalla pista di casa a Maranello. Tra brindisi e auguri, non è mancato lo sguardo al futuro: il 23 gennaio prossimo, infatti, sarà svelata la vettura 2026, la prima del nuovo regolamento tecnico che arriverà in F1 e che metterà alla prova piloti e team. "Ogni grande cambio di regolamento rappresenta una grande opportunità di sviluppo a inizio stagione e i piloti devono dare il loro contributo", commenta Frédéric Vasseur, che ha detto la sua in una conferenza stampa con i media nazionali e internazionali prima di sedersi a tavola.

